Twents getint handbalteam verliest finale Olympisch Festival

Haaksberg­se BMX’er Rick Bok pakt opnieuw podium­plaats op WK

9:17 HAAKSBERGEN - Haaksbergenaar Rick Bok heeft vrijdag opnieuw een derde plaats gepakt op het WK BMX in het Belgische Zolder. Dindsdagavond won hij al de bronzen medaille in de cruiserklasse (24 inch) in de categorie mannen 30 tot 34 jaar. Nu heeft hij dezelfde plak in de 20 inch klasse.