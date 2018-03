Twents trio voelt zich thuis bij wielerploeg Monkey Town

volleybal Boemerang klopt Bovo in Achterhoekse derby

23 maart AALTEN - De Achterhoekse derby tussen De Hofnar-Bovo en Fysio Eibergen Boemerang is donderdagavond prooi geworden voor de bezoekers, 1-3. Tot de 12 punten in de eerste set hadden de Aaltenaren een voorsprong, daarna waren de Eibergse vrouwen waren tot het eind van de derde set de bovenliggende partij. Pas in de vierde set lukte het om Bovo iets terug te doen.