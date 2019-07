Twentse beachvolleyballers trekken van de ene naar de andere zandbak

Zand, zand en nog eens zand. Dagelijks staan ze er met hun voeten in, en overal komen ze het tegen. In de auto, in de woonkamer, noem maar op. "Mijn vriendin doet ook aan beachvolleybal, dus dan kun je nagaan hoe erg het bij ons is. Om de dag moeten we het huis stofzuigen." Thijs Nijeboer kan er wel om lachen. Het is nou eenmaal de consequentie van de keuze voor de beachvariant van zijn sport, volleybal. En dan traint de 23-jarige Almeloër ook nog eens tweemaal per dag.