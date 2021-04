Twentse coureur Larry ten Voorde begint raceseizoen met overwinning

„Het was niet makkelijk om de juiste balans te vinden met de auto. We hebben er het maximale uitgehaald”, zei een tevreden Ten Voorde. Hij is de titelverdediger in de Carrera Cup. De Twentse coureur was vorig jaar sowieso uiterst succesvol. In 2020 bleek Ten Voorde ook sterkste in de Porsche Supercup. De eerste race in die competitie, een onderdeel van het voorprogramma in de Formule 1, is eind mei (20-23) in Monaco.