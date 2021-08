Twentse coureur Ten Voorde doet met podiumplek in Hongarije goede zaken

Richard Pot houdt stand en wint de Lezerstour van Tubantia

18 juli Dat was het dan: de Tour de France heeft met Tadej Pogačar een meer dan verdiende winnaar, het geel in de Lezerstour gaat dit jaar naar Richard Pot. Hij was de sterkste van de 10.677 deelnemers aan de Tubantia-poule. We duiken in de Lezerstour-cijfers van dit jaar.