Twentse coureur Ten Voorde wint op indrukwekkende wijze in Monaco

Ravijn slaat eerste slag in kwartfina­les tegen Polar Bears

30 april WATERPOLO - NIJVERDAL - De mannen van Het Ravijn staan met een been in de halve finale van de strijd om de landstitel. De Nijverdalse ploeg won het eerste duel in de kwartfinales, thuis tegen Polar Bears: 11-9. Zaterdag is het tweede duel in Ede. Bij winst is Het Ravijn door naar de halve eindstrijd. Wint Polar Bears, dan volgt zondag een derde en beslissende wedstrijd, wederom in Nijverdal.