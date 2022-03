Twentse coureur Viscaal gaat racen in Le Mans Series: ‘Nieuwe ervaring’

Viscaal (22) reed afgelopen jaar in de Formule 2 , de laatste halte voor de koningsklasse. Een nieuw contract in die Formule 2 bleef uit. Viscaal maakt nu de switch naar het endurancerijden. Bij het team Algarve Pro Racing vormt de Tukker een rijderskoppel met de Duitse Sophia Floersch.

„Het heeft lang geduurd, maar eindelijk kan ook ik mijn plannen voor het komende seizoen presenteren”, reageert een opgeluchte Viscaal. „Lange tijd heb ik me op de eenzitters gefocust, maar vanwege verschillende, onverwachte omstandigheden bleek doorgaan in de formulewagens voor mij in 2022 onmogelijk. De overstap naar endurancewagens zal zeker niet gemakkelijk worden, maar ik ben er klaar voor en heb er bovendien ontzettend veel zin in.”

Strijden voor podium

Met Sophia Floersch komt hij een oude bekende tegen. Viscaal reed namelijk al eens tegen de Duitse, dat was in 2020 in de Formule 3. „Wat betreft snelheid verschilt de bolide van Algarve Pro Racing amper van de Formule 2-wagen die ik vorig jaar bestuurde, maar onder andere het rijden in verkeer zal voor mij een nieuwe ervaring zijn. Ik ga het seizoen in met een open mind en heb het verlangen om zo veel als mogelijk van mijn teamgenote op te steken”, aldus Viscaal. „Aangezien zij al wat langer meedraait in de enduranceracerij. Uiteindelijk wil ik samen met Algarve Pro Racing en mijn teamgenote strijden om podiumplaatsen.”