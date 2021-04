Twentse coureur Viscaal krijgt contract in de Formule 2

Het Ravijn op achter­stand in kwartfina­les play-offs

23 april WATERPOLO - ZAANDAM - De vrouwen van Het Ravijn staan voor een reusachtige opgave om de halve finales van de strijd om de landstitel nog te bereiken. In het eerste duel van de kwartfinale verloor Het Ravijn met 11-4 bij De Zaan. Morgen is de tweede wedstrijd in Nijverdal. Bij winst van Het Ravijn volgt zondag de derde en beslissende wedstrijd wederom in Zaandam.