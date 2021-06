Twentse coureur Viscaal op pole position in Bakoe: ‘Uiteraard ga ik voor de overwinning’

Viscaal (21) start vanaf pole position omdat hij tijdens de eerste sprintrace op de tiende plek eindigde. Tijdens race twee is de startopstelling van de top 10 omgedraaid. De nummer 10 begint op pole position, de nummer 9 op plek 2, enzovoort. „Ik ben erg blij met de poleposition voor sprintrace twee, het is fijn om bij de top tien te finishen. Ik wist dat wij daartoe in staat zijn, het is mooi dat we het nu hebben bewezen”, aldus Viscaal vanuit Bakoe (Azerbeidzjan).

Viscaal begon de race op het stratencircuit, waar inhalen lastig is, als dertiende. Hij kende een pikstart en stond elfde. Viscaal finishte ook als elfde, maar schoof in de eindklassering een plek op vanwege een tijdstraf bij een andere coureur die voor hem eindigde. „Er zat wel wat meer in, maar ik besloot geen onnodige risico’s te nemen. Stel je voor dat ik de uiteindelijke nummer negen had aangevallen, en we er samen afvlogen. Dan had ik nu helemaal niets gehad. Het tempo om verder naar voren te rijden was aanwezig, maar je moet ook vooruit denken. Vanmiddag is het tijd om te oogsten. Uiteraard ga ik voor de overwinning.”