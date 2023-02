Twentse coureur Viscaal tekent contract bij Prema Racing: ‘Het hoogst haalbare’

Viscaal stapte in 2022, na vijf jaren in de autosport (waaronder de Formule 2), over naar het langeafstandsracen en deed me aan de European Le Mans Series. In zijn eerste endurancerace reed Viscaal meteen naar een podiumfinish. Uiteindelijk eindigde Viscaal het seizoen, waarin hij werd uitgeroepen tot ‘Rookie of The Year’, op de negende plaats in het kampioenschap.