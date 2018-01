Twentse deelnemers in middenmoot van Dakar Rally

LONGREAD Waar blijft de nieuwe Krajicek?

6 januari ENSCHEDE - 2017 was geen toptennisjaar voor Nederland. De Grand Slams waren amper begonnen, of de Nederlanders zaten alweer in het vliegtuig. Ook brak er dit jaar weer geen talent door waar een nieuwe Richard Krajicek in schuilt. Kan Nederland binnen afzienbare tijd weer een toptennisser of toptennisster afleveren? En aan wat voor een succesfactoren moet hij of zij voldoen?