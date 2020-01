Twentse derby tegen Set-Up'65 prooi voor Apollo 8

BORNE - Apollo 8 heeft de Twentse derby tegen Springendal Set-Up'65 gewonnen. In sporthal De Veste in Borne was het donderdagavond lange tijd spannend, maar uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind: 3-2.

Apollo begon de derby met Ilona ter Avest en Carlijn Koebrugge op het midden, Juliët Huisman en Rianne Vos als passer-lopers, Emma Bredewoud als diagonaal, Manon van 't Rood als spelverdeler en Florien Reesink als libero. Bij Set-Up’65 ontbrak Benthe Olde Rikkert. Trainer Tom Engbers had daarom een basisplaats ingeruimd voor Pien Vos, die samen met Evie van Kerkvoorde als passer-loper fungeerde. Daarnaast traden de bezoekers aan met Merle Baasdam (diagonaal), Wies Bekhuis (spelverdeler), Martine Stevelink (mid), Kimberly Smit (mid) en Jorinda Kremer (libero).

De eerste punten die werden verdeeld waren voor de Ootmarsumse vrouwen. In een ommezien had Set-Up een 1-5 voorsprong te pakken. De bezoekers serveerden sterk en gericht, waardoor Apollo maar moeizaam in het spel kwam. Met name Evie van Kerkvoorde was een plaag voor de thuisploeg. Mede door vijf aces serveerde zij de bezoekers van 7-10 naar 7-17. Het lukte Apollo niet om dat gat te dichten. Na een foutserve van Emma Bredewoud kwam Set-Up op setpunt. Dat werd na een rally benut door het tweevrouwsblok van Wies Bekhuis en Martine Stevelink, 18-25.

Apollo bracht in de tweede set Eline Geerdink, ex-Set-Up, binnen de lijnen voor Ilona ter Avest. Het spel ging gelijk op, maar bij 10-10 lukte het Set-Up opnieuw een paar punten uit te lopen (10-13). Apollo kon aanvankelijk nog aanhaken, maar toen de bezoekers via twee scores van Baasdam, een ace van Pien Vos en blokpunt van Smit uitliepen naar 16-23 was de set wel gespeeld. Een rake klap van Van Kerkvoorde bezorgde Set-Up het setpunt. Bredewoud zorgde ervoor dat Apollo nog op 18-24 kwam, maar met een fout serve bezegelde Rinske Hofste het lot van de thuisploeg, 18-25.

Apollo komt terug

De comfortabele voorsprong ten spijt, leek Set-Up in het begin van de derde set even de kluts kwijt. Apollo-speelster Juliët Huisman serveerde goed en bracht daarmee de passlijn van de bezoekers in verlegenheid. De thuisploeg kwam er aanvallend beter door en liep uit naar 7-1 en 12-4. Met Anne Hesselink en ‘good old’ Marleen van Benthem (opgetrommeld uit een lager spelend team, red.) binnen de lijnen voor Baasdam en Van Kerkvoorde probeerde Set-Up het tij te keren, maar het lukte maar niet om het niveau van de eerste twee sets te halen. Via de makkelijk scorende Koebrugge en Bredewoud verder uit. Door een prima serveserie van Van Benthem kreeg de stand nog een iets fraaier aanzien voor Set-Up, maar door rake klappen van Rianne Vos en Ilona ter Avest trok Apollo de setwinst over de streep.

Apollo was terug in de wedstrijd. De thuisploeg geloofde weer in haar kansen. Set-Up kwam in de vierde set nog wel met 0-4 voor, maar daarna namen de Bornse vrouwen andermaal de regie in handen. Manon van 't Rood serveerde Apollo van 6-6 naar 10-6. Set-Up had moeite om het blok van de thuisploeg te passeren en zag lijdzaam toe hoe de thuisploeg opnieuw een grote voorsprong nam (16-8). Na een sterke serveserie van Wies Bekhuis kwam Set-Up nog gevaarlijk dicht bij Apollo in de buurt (19-17), maar dankzij een paar fraaie punten van de sterk spelende Koebrugge liep Apollo opnieuw uit en dwong een tiebreak af.

Foutserve leidt zege in

In die vijfde set begon Set-Up sterk. Het kwam met 0-3 voor, maar zag Apollo daarna opnieuw terugkomen. Op de service van Juliët Huisman liep de thuisploeg uit naar 6-4 en ook bij de wisseling van speelhelft was de score in het voordeel van de thuisploeg: 8-5. Apollo rook de winst. Set-Up verkleinde de marge nog wel tot een punt (8-7), maar toen de thuisploeg vervolgens uitliep naar 11-7 was het gat opnieuw geslagen. Bij 14-8 kwam de thuisploeg op matchpoint. Set-Up deed nog iets terug, maar toen Wies Bekhuis fout serveerde was de winst een feit voor Apollo.

Apollo 8 - Springendal Set-Up’65 3-2