Twentse Hockeytrainer Ronald Brouwer: ‘Spelers dagen elkaar in de app uit’

Kopwerk levert Ronhaar geen EK-medaille op in Rosmalen

7 november Pim Ronhaar is er zaterdagmiddag niet in geslaagd een medaille te veroveren tijdens het EK veldrijden in Rosmalen. De 19-jarige cyclocrosser uit Hellendoorn moest na lang kopwerk uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats.