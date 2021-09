Twentse korfballers klaar voor nieuwe competitie

Korfballers blijven sport en club trouw

In tegenstelling tot de algemene verwachting dat de coronacrisis een forse aanslag zou doen op het ledenaantal van sportverenigingen, heeft dit scenario niet plaatsgevonden binnen de Twentse korfbalverenigingen. In tegendeel. De negentien Twentse korfbalclubs kennen geen daling van het aantal leden en in een aantal gevallen is er zelfs sprake van een stijging. In totaal beoefenen nu bijna vierduizend Twentenaren dit oer-Nederlandse spel. Grootste vereniging in deze regio is al enige jaren NKC met 411 leden, gevolgd door Amicitia uit Vriezenveen met 359 leden. Enschede blijft nog steeds het korfbalbolwerk in Twente met vijf verenigingen. Zij zijn samen goed voor ruim 825 leden.