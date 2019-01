Twentse marathonschaatser Bruggink wint NK op Weissensee

Voor het eerst in de historie reden de mannen een wedstrijd van 150 kilometer op het ONK op de Weissensee. Normaliter was dat 100 kilometer. De verwachting was dat dit voor een schifting in het peloton zou zorgen, hetgeen ook gebeurde.

Kopgroep

In de finale werden enkele vluchtpogingen nog nietig gemaakt, waarna Bruggink in een alles of niets eindsprint als eerste onder de finishboog kwam. De Tubbergenaar bleef Willem Hoolwerf (AB Vakwerk) en Sjoerd den Hertog (Okay Fashion Jeans) nog voor en boekte daarmee zijn eerste zege ooit in de topdivisie van het marathonschaatsen. ,,Mijn eerste overwinning en meteen een heel mooie. We hebben het met elkaar in onze ploeg geweldig gedaan’’, aldus een dolblije Bruggink.