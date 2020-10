Twentse roeister Veldhuis pakt Europese titel

Apollo 8 en Eurosped klaar voor Supercup onder ‘bizarre omstandig­he­den’

1 oktober BORNE/VROOMSHOOP - Zeven maanden geleden speelden ze hun laatste officiële wedstrijd, maar voor Eurosped en Apollo 8 gaat het dit weekeinde weer om de knikkers. In een Final Four strijden de Twentse teams samen met Sneek en Sliedrecht Sport in Ede om de eerste prijs van het seizoen: de Supercup.