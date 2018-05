Twentse teams gaan de strijd aan in de Eredivisie Triathlon

ALMERE - Almere DUIN is zondag het decor voor de eerste wedstrijden meetellend voor de Eredivisie en 1eDivisie Triathlon. Tijdens Super Sunday in Almere komen ook alle overige divisies – die al eerder van start gingen in Arnhem en Enschede – in actie.

Almere maakt zijn naam als triathlonhoofdstad van Nederland dit weekend weer helemaal waar. Tweehonderdenzestig teams – meer dan duizend atleten – uit de Eredivisie tot en met de 4eDivisie, strijden dit weekend om de eerste punten in de strijd om het (lands)kampioenschap. Voor de teams uit de Eredivisie en 1eDivisie staat er met de Triple Mix een Nederlandse primeur op het programma. De Triple Mix bestaat uit drie superkorte wedstrijden waarin de drie triathlononderdelen door elkaar zijn gemixt. Het idee is afgeleid van de Super League Triathlon, een internationale wedstrijdserie waarin met nieuwe en spectaculaire formats wordt gewerkt.

Eredivisie mannen

Afgelopen winter vonden er nogal wat wisselingen plaats in de teams en dit gecombineerd met het nieuwe format van de Triple Mix, maakt het lastig om een uitslag te voorspellen. Zo zag EDO Sports haar atleten Ynze Keulstra (woonachtig in Boekelo) en Finn Timmermans vertrekken naar respectievelijk Kijani en Squadra. Triteam Rotterdam, de nummer twee van vorig jaar, komt helemaal niet meer in actie in de Eredivisie. Het Rotterdamse team, dat sinds 2013 op het hoogste niveau uitkwam en in 2016 kampioen van Nederland werd, zit zonder hoofdsponsor, waardoor het zich noodgedwongen moest terugtrekken. Nieuwkomers in de Eredivisie zijn de uit vanuit de 1eDivisie gepromoveerde TV Breda en Team UnLtd.

Twentse inbreng

De Twentse inbreng bestaat uit maar liefst drie teams, waarvan TC Twente op papier de sterkste lijkt: de Enschedeërs hebben met Stijn Jansen en Jan-Roelf Heerssema twee sterke troeven uit eigen gelederen. Daarnaast moeten TC Twente het voornamelijk hebben van een viertal ingehuurde Duitsers. Opvallend, aangezien de Enschedese vereniging geldt als NTB-opleidingsvereniging. Tweede vertegenwoordiger is Rosiir Tjellens/TTvW Hof van Twente. Ook dit team merkt dat de spoeling aan eredivisiewaardige triatleten in de regio dun is. Sterkste troef Ruben Geys vertrok naar een Belgisch prof-team, maar daar kwam een andere Belgische prof voor terug: Sanne Swolfs. Ook hier zijn met Marvin Beckemper en Florian Plambeck twee Duitsers aan de selectie toegevoegd. De derde regionale startplek is voor Fitness Occasions/Step One uit Borne. Dit team wist zich vorig jaar ternauwernood te handhaven op het hoogste niveau. Opvallend feitje: alle atleten zijn afkomstig uit of woonachtig in Holten.

Eredivisie vrouwen

Ook bij de vrouwen vonden er verschuivingen plaats. Zo maakte Marije Dankelman de overstap van Triteam Groningen naar TC Twente. De Enschedese ploeg zag verder de ervaren Cindy Brussé uit Aalten de gelederen versterken. De zelf opgeleide tweeling Esmee en Lynn Peters komen daarentegen niet meer op het hoogste niveau uit voor TC Twente.

Mosae

De landskampioen bij de vrouwen in 2017, Ferro Mosae, komt in Almere aan de start met twee atleten uit de nationale selectie: Rani Škrabanja en Maya Kingma, die onlangs in de World Triathlon Series-race in Bermuda knap als zeventiende eindigde. De vrouwen uit Maastricht zijn dan ook een belangrijke kanshebber voor het podium, net zoals de nummers twee en drie van vorig jaar: Kijani en Hellas. De nummer vier van 2018, TVA uit Almere, start met een jong team en het is afwachten of zij weer in de top vijf mee kunnen draaien. Nieuwkomers in de Eredivisie zijn NSTV Trion en ZSC Oceanus.

Nieuw format: triple mix