Twentse titelverdediger Larry ten Voorde begint raceseizoen met tweede plek

IMOLA - Larry ten Voorde is het nieuwe seizoen in Porsche Supercup begonnen met een tweede plek. De Twentse titelverdediger in deze klasse moest zondag op het circuit in Imola alleen Dylan Pereira voor zich dulden.

Al met al was de uit Boekelo afkomstige Ten Voorde wel tevreden met die tweede plek. „Het was een uitdagende race”, sprak hij. „Het leek een droge race te worden, maar uiteindelijk kwam er toch regen. We hadden niet helemaal de juiste snelheid, maar ik wist de tweede plek wel vast te houden.”

Ten Voorde kroonde zich de afgelopen twee seizoenen tot kampioen in de Porsche Supercup. De eerstvolgende race is in het laatste weekeinde van mei, dan in Monaco.

Viscaal naar WK

Bent Viscaal mag zich opmaken voor het WK endurance. De 22-jarige coureur uit Albergen, vorig seizoen nog actief in de Formule 2, debuteerde onlangs in deze raceklasse met een tweede plaats in de Le Mans Series. Dat bleef niet onopgemerkt. Het Slowaakse team ARC Bratislava benaderde de Tukker en geeft hem de kans om mee te doen aan het WK endurance. De eerste wedstrijd is de 6 uur van Spa-Francorchamps op 7 mei. „Ik sta te trappelen om in deze bolide te stappen. Natuurlijk kijk ik ook alvast met een schuin oog naar de 24 uur van Le Mans (op 11 en 12 juni, red.), de droom om daaraan deel te nemen komt dankzij ARC Bratislava uit”, aldus Viscaal.