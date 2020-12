Twentse topsporters mogen weer aan de bak: ‘Dat is het mooiste dat er is’

‘Albergen, a very relaxed place’, zegt autocou­reur Bent Viscaal tegen internatio­na­le autosport­fe­de­ra­tie FIA

20 oktober ALBERGEN - Met een klinkende overwinning op het snelle circuit van Silverstone in Engeland heeft autocoureur Bent Viscaal deze zomer naam gemaakt in de Formule 3. De internationale autosportfederatie FIA heeft op haar website een kort interview met Viscaal geplaatst. Hij zegt in het interview dat hij eigenlijk motorcrosser wilde worden, „but my mum wouldn't let me...”