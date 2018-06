Twentse Triatlon Tour gaat weer niet door

Het eens zo succesvolle evenement dreigt daarmee van de kalender te verdwijnen. De volledige regionale triatlontop stond in het verleden jaarlijks aan de start. Ook van ver buiten de regio wist triatlonnend Nederland de Tour te vinden, vanwege het unieke format: vier korte wedstrijden in vier dagen tijd.

Klad erin

De Tour was enkele jaren geleden zelfs volledig volgeboekt en moest werken met een wachtlijst. Maar toen in 2016 de Hulsbeektriatlon afhaakte om organisatorische redenen kwam de klad erin.

De organisatie zal zich moeten bezinnen over hoe de Tour opnieuw leven in te blazen. Met name op promotioneel gebied valt er een slag te maken, want bij veel atleten was niet eens bekend dat de Tour dit jaar weer zou worden georganiseerd.