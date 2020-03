Twentse volleybalclubs achter besluit einde seizoen eredivisie: ‘Er zijn belangrijkere dingen nu’

Geen kampioen in de eredivisie. De resterende wedstrijden in zowel de kampioens- als degradatiepoule worden niet meer gespeeld. Dat is het besluit dat gisteren werd genomen door de Nevobo. Eerder al had de bond alle competities onder de eredivisie beëindigd, nu is er ook duidelijkheid voor de clubs op het hoogste niveau. „Een begrijpelijk besluit, maar voor ons wel heel jammer”, zegt Thijs Oosting, trainer van Apollo 8.