Twentse volleybalderby opnieuw prooi voor Eurosped

VROOMSHOOP – Eurosped heeft ook de tweede ontmoeting met Springendal Set-Up’65 dit seizoen gewonnen. Waar de Vroomshoopse vrouwen in oktober in Ootmarsum met 3-1 wonnen, was de ploeg van trainer Jan Berendsen zondag in eigen huis met 3-0 te sterk voor Set-Up’65.

Berendsen begon voor eigen publiek met Ester de Vries, Charlot Vellener, Eline Timmerman, Jolien Knollema, Lobke Overtoom, Marianne het Lam-Scholten en libero Susanne Kos. Set-Up-trainer Tom Engbers zette daar Benthe Olde Rikkert, Merle Baasdam, Kimberly Smit, Wies Bekhuis, Evie van Kerkvoorde, Martine Stevelink en libero Jorinda Kremer tegenover.

Koploper Eurosped gold op basis van de stand op de ranglijst als favoriet. Die rol maakte het in de eerste set ook waar. Binnen zes minuten had de thuisploeg al een 12-3 voorsprong te pakken. Set-Up kwam nog terug tot 21-19, maar in de slotfase liep Eurosped opnieuw uit. Marianne Het Lam-Scholten, vorig seizoen nog spelend voor Set-Up, velde het vonnis over haar oude club en sloeg de 25-21 binnen.

Spannende tweede set

De tweede set toonde een soortgelijk beeld. Eurosped liep al snel uit naar een ruime voorsprong (11-4), maar verzuimde de set op slot te gooien. In plaats daarvan liet het Set-Up terugkomen. De bezoekers toonden opnieuw karakter en kwamen bij 24-24 zelfs op gelijke hoogte met de thuisploeg. Daarna was het stuivertje wisselen, maar bij 28-26 besliste Eurosped de set alsnog.

Op basis van de geleverde strijd verdiende Set-Up de complimenten, maar vooralsnog stond het met lege handen. Als het team van Engbers nog iets wilde, dan moest het in de derde set gebeuren. Opnieuw zagen de bezoekers Eurosped echter al vroeg weglopen (11-3 en 19-10). Het Ootmarsumse verzet was gebroken. Eurosped kwam in het vervolg niet meer in gevaar en won ook de derde set: 25-16.

Eurosped sluit jaar af op 1

Door de overwinning sluit Eurosped 2019 af als koploper. De Vroomshoopse vrouwen begonnen met een imposante reeks aan de competitie. Pas afgelopen donderdag, tijdens de tiende speelronde, leidde het team van Berendsen de eerste nederlaag. Eurosped komt volgende week nog wel in actie in het bekertoernooi. In de kwartfinale treft het VCN uit Capelle aan den IJssel. Voor Set-Up’65 was de wedstrijd in Vroomshoop de laatste van 2019. De Ootmarsumse vrouwen sluiten het jaar af op de vijfde plaats.

Eurosped – Springendal Set-Up’65 3-0