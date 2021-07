Twentse volleybalsters ‘erg blij en megatrots’ op vierde plek Jong Oranje op WK onder 20

De Twentse volleybalsters kijken terug op een geslaagd WK onder 20. Nederland nam drie keer eerder deel aan het WK onder 20: in 1995 in Thailand (vijfde plaats), in 2003 ook in Thailand (vierde plaats) en in 2009 in Mexico (zesde plaats). En nu dus in eigen land vierde. Zondag werd in een zinderende strijd om het brons nipt verloren van Rusland: 3-2 (16-25, 23-25, 25-22,25-22, 22-20). „Het is heel jammer, maar we zijn megatrots”, aldus Jette Kuipers. Italië pakte de wereldtitel door in de finale Servië te verslaan: 3-0 (25-18, 25-20, 25-23).