Twentse wielrenner Wim Kleiman wint zijn gewicht in... bier!

Wat min of meer gekscherend was afgesproken, pakte een dag later ook nog eens goed uit: Kleiman zat mee in de goede ontsnapping, samen met twee andere renners. “Uiteindelijk heb ik 170 van de 190 kilometer in de kopgroep voorop gereden.” In de finale werden de koplopers ingerekend door het peloton, stond Kleiman zijn achterwiel nog af aan een ploeggenoot en bolde hij uiteindelijk als 49ste over de streep.



Toch moest de Almeloër het podium op. Als winnaar van die bewuste tussensprint. “Kon ik vijftien pakketten met acht halve liters bier ophalen. Dat is inderdaad geen 82 liter, maar ik vond het prima. Zoveel bier drink ik toch niet. Ik heb er ’s avonds een rondje ingegooid en de rest drinken we wel op tijdens het eindejaarsfeest van de ploeg.”