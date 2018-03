Twentse wielrenners: Geen zege, maar wel op het podium

Ronde van Drenthe

Joey van Rhee reed zondag de Ronde van Drenthe, een profkoers (1.HC) voor mannen. De 25-jarige Nijverdaller, uitkomend voor de continentale formatie Monkey Town, finishte in de editie van 2015 nog knap als derde. Als enige amateur in een kopgroep van vijf. Zondag moest Van Rhee, in de door de Tsjech Frantisek Sisr gewonnen wedstrijd, genoegen nemen met een achtste plaats. Maar Van Rhee stond wel tweemaal op het podium: als winnaar van het sprintklassement en als meest strijdlustige renner.

Dorpenomloop Rucphen

In de Dorpenomloop Rucphen (1.2), de eerste wedstrijd in de Holland Cup, was er een vervelend eindresultaat voor Wouter Wippert. De Twentse sprinter van de profformatie Roompot-Nederlandse Loterij eindigde als vierde. De zege ging naar de 19-jarige Deen Mikkel Bjerg van de ploeg Hagens Berman Axeon, die na een wedstrijd van 188 kilometer zijn medevluchter Rune Herregodts (Lotto Soudal U23) klopte. De sprint van het achtervolgende peloton werd gewonnen door Maarten van Trijp, eerder al de winnaar in de Ster van Zwolle. De coureur van Destil-Parkhotel Valkenburg liet Wippert uit Wierden zich.

De eerste aanval in deze eerste koers van de Holland Cup kwam overigens op naam van Per Wiggers, de Oldenzaler van de clubformatie VolkerWessels-Merckx. Samen met Abe Celi van het continentale Alecto ging Wiggers al vroeg op pad, maar ondanks een voorsprong van anderhalve minuut werd het duo na niet al te lange tijd al weer teruggepakt.

Volledig scherm Het podium van de eerste wereldbekerwedstrijd in Nederland, de Ronde van Drenthe. Winnares Amy Pieters met Alexis Ryan (links) en Chloe Hosking © Cor Vos

Ronde van Drenthe (World Tour)