Uitslag en verslag handbal: Borhave neemt afscheid met zege

Handbal – Borhave heeft dinsdagavond afscheid genomen van de eredivisie met een overwinning bij Volendam (21-24). De ploeg van trainer Herman Keppels zal niet deelnemen aan de degradatiepoule en degradeert uit de eredivisie.

Vrouwen

Eredivisie

Volendam - Borhave 21-24 (9-9)

Maandagmiddag werd de knoop doorgehakt: Borhave zal niet deelnemen aan de degradatiepoule. Het duel bij Volendam betekende dan ook het laatste eredivisieduel voor de ploeg van trainer Herman Keppels. Borhave wilde nog eenmaal vol gas geven in de eredivisie. „We wilden nog een laatste keer zestig minuten vlammen”, aldus Keppels, die zijn team had aangevuld met vier speelsters uit het tweede team. „Ondanks dat je weet dat het de laatste wedstrijd zal zijn, wil je het seizoen toch nog een beetje positief afsluiten. En daar mogen we heel tevreden over zijn. Er stond echt een team.”

Halverwege hielden de teams elkaar in evenwicht (9-9). In de tweede helft kon Borhave vanaf 17-17 een gat slaan van vier doelpunten en het duel daarmee definitief naar zich toe trekken. „We liepen uit naar 17-21 en toen was de wedstrijd wel gespeeld. Een minuut voor tijd nam ik nog een time-out. De speelsters die het langst in de eredivisie hebben gespeeld mochten de wedstrijd uitspelen. Ze liepen met tranen het veld in. Het is voor hun ook een afsluiting.”

„Het bestuur is nog in gesprek met de bond om te bepalen op welk niveau de club komend jaar verder kan. Borhave speelde zo’n tien jaar geleden in de hoofdklasse. Toen is de club langzaam doorgegroeid naar de eredivisie. Ik weet zeker dat ze het proces nog eens kunnen doorlopen. Het is een kwestie van tijd, bouwen en je moet wat geluk hebben met jeugdspelers.”

