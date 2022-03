Uitslag en verslag handbal: Borhave onderuit bij SEW

„Als we compleet waren geweest, dan hadden we het tegen SEW ook lastig gehad”, aldus Keppels. Compleet was de ploeg door de vele blessures allerminst. „Er deden zes speelsters van het tweede team mee. In het begin kwamen we aardig mee, daarna liep SEW uit naar 9-4 toen wij in ondertal stonden. Na rust kwamen nog even terug, maar op een gegeven moment was de koek op. Ik kan de groep alleen maar complimenten maken. Ze hebben weer hard gewerkt en bleven ook positief naar elkaar coachen. We moeten zorgen dat we zonder extra blessureleed de competitie uitspelen en dan afwachten hoe de nacompetitie verloopt.”