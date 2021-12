Uitslag en verslag handbal: DSVD verliest op bezoek bij Kwiek

Kwiek - DSVD 40-28 (18-14)

DSVD kon in de eerste helft goed meekomen met de thuisploeg. De ploeg van trainer Jan Majoor kwam na rust bovendien sterk uit de kleedkamer, maar gaandeweg het tweede bedrijf begon de motor bij DSVD steeds meer te haperen. Kwiek profiteerde optimaal en liep binnen enkele minuten uit naar een marge van tien doelpunten. „We kwamen kracht tekort”, verklaart Majoor. „We hebben de eerste helft heel behoorlijk gespeeld en kwamen in de tweede helft nog terug tot drie doelpunten. Daarna was de accu leeg. Kwiek heeft verdiend gewonnen, zij waren over de hele linie iets beter. Na rust kregen we ook te maken met krampverschijnselen en dan zijn de wisselmogelijkheden beperkt. Gelukkig hebben we verder geen blessures opgelopen. We krijgen wel te veel tegendoelpunten, daar zullen we met elkaar aan moeten werken.” Keepster Ilse Maatman maakte voor DSVD haar debuut in de eredivisie.