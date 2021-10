Uitslag en verslag handbal: Olympia wint inhaalduel met Combinatie’64

Zijspan­cros­ser Veldman levert plaatsen in op G­P-rang­lijst

16 oktober Met nog twee manches in de strijd om de wereldtitel in de GP te gaan, moet Julian Veldman zondag flink aan de bak in Oss. De zijspancoureur in Almelo is na de eerste race van de leidende positie afgezakt naar plek drie.