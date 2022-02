Uitslag en verslag handbal: Olympia wint topduel bij Pacelli

Vrouwen Hoofdklasse Pacelli – Olympia 25-26 (15-14) Met een knappe uitzege bij Pacelli heeft Olympia vrijdagavond de koppositie veroverd. De nummers 1 en 2 van de ranglijst lieten zich niet afschrikken door storm Eunice. „We hebben de situatie wel goed in de gaten gehouden”, aldus Arjan Averink, trainer van Olympia. „Tot aan een uur van tevoren hebben we onderling goed contact gehouden. De piek van de storm zou vallen tijdens de wedstrijd. Uiteindelijk was het goed te doen.”

Stormen deed het ook op het veld, waar beide ploegen weinig voor elkaar onder deden. „Het was van beide kanten een mooie wedstrijd met een hoog tempo. De eerste helft ging gelijk op, al kroop Pacelli wel langzaam weg naar vier goals verschil. We bleven goed spelen en kwamen terug tot een goal verschil bij rust. Dat hebben we collectief echt heel goed gedaan. De beste eerste helft die we dit seizoen hebben gespeeld.”

„Na rust begonnen we matig en stonden we weer drie goals achter. Vanaf dat moment hebben we het weer opgepakt. We bleven geduldig en maakten de goals op de juiste momenten. In de slotfase stonden we een goal voor en speelden we het slim uit. Een gelijkspel was misschien terecht geweest, maar dit is wel lekker. Een belangrijke overwinning ook, tegen een directe concurrent.”