Uitslag en verslag handbal: Stevo in eigen huis voorbij TVO

Vrouwen

Hoofdklasse

Stevo - TVO 27-24 (16-12)

Stevo hoefde donderdagavond niet tot het uiterste te gaan om de punten in eigen huis te houden. Het lukte de thuisploeg echter ook niet om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien. Daarvoor ontbrak het Stevo aan gretigheid. „We hebben weleens betere potjes gespeeld”, aldus Laura Gruben. „Het is toch anders om doordeweeks te spelen en dat zie je ook in de voorbereiding naar zo’n wedstrijd. Het belangrijkste is dat je geen schade oploopt en de punten pakt. De overwinning is nooit echt in gevaar geweest, maar we waren ook niet bij machte om een groot verschil neer te zetten. TVO kon goed meekomen en zij waren ook heel gretig. Die gretigheid zullen wij komend weekend ook weer moeten tonen.”