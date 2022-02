Uitslag en verslag handbal: TVO wint inhaalduel van Avanti Wilskracht

Drievoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors stopt per direct: ‘Het vuur is gedoofd’

Jorien ter Mors zet per direct een punt achter haar loopbaan. De schaatsster won drie keer olympisch goud, in Sotsji (2014) op de 1500 meter en de Ploegenachtervolging en vier jaar later in Pyeongchang op de 1000 meter. ,,Het vuur om te strijden voor het hoogst haalbare is gedoofd", schrijft Ter Mors op Twitter.

23 januari