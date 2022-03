Uitslag en verslag handbal: ZVBB'21 verstevigt koppositie in tweede divisie

Vrouwen Tweede divisie DSVD 2 - ZVBB'21 15-21 (8-12) Uit bij DSVD 2 begon ZVBB’21 stroef, maar toen de ploeg eenmaal haar draai had gevonden gingen de bezoekers erop en erover. “We begonnen onrustig en keken al snel tegen een 6-2 achterstand aan”, aldus trainer Afton Groener. “Gaandeweg de eerste helft kwam de rust in de ploeg terug en kregen we ook meer grip op de wedstrijd. We hadden wat tijd nodig om ons in de wedstrijd te vechten, maar we hebben het uiteindelijk heel volwassen uitgespeeld.”

Ondanks een riante voorsprong van vijf punten op directe achtervolger, Voorwaarts, is Groener met haar ploeg niet bezig met het kampioenschap. “Het lijkt een comfortabele positie, maar iedereen wil natuurlijk winnen van de koploper. Daar komt ook een bepaalde druk bij kijken en als ploeg moeten we daarmee leren omgaan. Los daarvan, de weg is nog lang. Omdat het eind maart is, voelt het alsof de competitie bijna ten einde is. Toch moeten we nog acht wedstrijden spelen en daar zitten echt lastige wedstrijden tussen. En als we niet scherp zijn, dan kunnen we ook zomaar van iedereen verliezen.”