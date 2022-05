Uitslag en verslag korfbal: DOS-WK troeft Zwart-Wit af

Uitslagen en verslagen korfbal: Amicitia wint cruciaal duel bij hervatting veldcompe­ti­tie

De korfballers zijn begonnen aan het tweede deel van de veldcompetitie. Amicitia heeft het cruciale duel tegen De Parabool gewonnen en heeft de onderste plaats in de eerste klasse A verlaten. Minder succesvol was NKC’51, dat in de overgangsklasse verloor van OWK. Rigtersbleek verloor in de eerste klasse B van Vlug en Vaardig, terwijl in de tweede klasse EKC Nääs onderuit ging tegen Elburg. Winst in deze klasse was er voor DOS-WK en Zwart-Wit.

24 april