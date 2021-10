Uitslag en verslag tafeltennis: Entac stijgt door ruime zege naar tweede plaats

Uitslagen en verslagen waterpolo: Herstel BZC, Ravijn slaat in laatste periode toe

De mannen van BZC hebben zich in de eredivisie goed hersteld van de sof van vorige week tegen ZVL. In Rotterdam werd overtuigend gewonnen van SVH: 12-6. Het Ravijn had het lang lastig bij ZPB, maar sloeg in de slotfase toe. De vrouwen van BZC waren nog ongeslagen in de eerste divisie, maar kregen thuis een geweldig pak slaag van Het Y: 22-3.

16 oktober