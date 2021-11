Uitslag en verslag tafeltennis: Entac wint laatste duel en eindigt als derde

Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers afgescho­ten, zeldzaam verlies Tonego’65

Jolly Jumpers heeft niet kunnen stunten tegen Grasshoppers, koploper in de vrouwen eredivisie. De gasten uit Katwijk hadden het vizier bijzonder scherp afgericht en gaven Jolly Jumpers geen enkele kans. In de eerste klasse was er een zeldzaam verlies voor Tonego’65. Het tweede team van Jolly Jumpers, eveneens nog ongeslagen, won de topper in Haaksbergen.

21 november