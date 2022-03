Uitslag en verslagen handbal: Bentelo wint op bezoek bij Lettele

Vrouwen

Tweede divisie

Lettele - Bentelo 27-33 (15-17)

In een attractieve wedstrijd waren beide ploegen vooral voor rust goed aan elkaar gewaagd. Al vroeg in de tweede helft sloeg Bentelo een gat van zes treffers en die marge bleek uiteindelijk voldoende om de overwinning veilig te stellen. „Een terechte overwinning”, aldus Egon Floors, trainer van Bentelo. „In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar direct na rust liepen we uit. Lettele moest daardoor offensiever spelen. Zij kwamen nog wel terug tot drie doelpunten, maar op dat moment kregen wij de wedstrijd weer onder controle. Tien minuten voor het einde was het wel duidelijk dat we gingen winnen. Het team heeft echt een hele goede pot gespeeld. En als we als team spelen, dan zijn we een van de betere ploegen in de competitie. Spelen we op bijvoorbeeld tachtig procent, dan halen we het niet. Vandaag kan ik de meiden alleen maar complimenten maken.”