Uitslagen en verlagen volleybal: Apollo 8 verslaat Set-Up’65 in derby, Rivo onderuit bij eerste competitieduel in maanden

Het coronavirus hield dit weekend flink huis in de volleybalcompetities. Vanwege besmettingen werden veel duels uitgesteld. In de topdivisie kwam Rivo wel in actie. De Rijssense vrouwen speelden hun eerste competitiewedstrijd sinds 20 november, maar kwamen tegen het tweede van Apollo 8 net tekort. De mannen van Bovo hadden wel reden tot juichen Zij wonnen van Alterno en mogen zich daardoor voor even koploper in de tweede divisie B noemen.