Uitslagen en verlagen volleybal: Rivo onderuit bij eerste competitieduel in maanden, Bovo pakt koppositie

Vrouwen, topdivisie A

Dynamo Tubbergen – Sudosa-Desto 0-3 (20-25, 23-25, 20-25).

Dynamo leed een ingecalculeerd verlies tegen de koploper. Het team van trainer Rob Luijrink miste één speelster door corona, een ander was op vakantie en daarnaast speelden twee speelsters op een voor hen ongebruikelijke positie. “We moesten het met een geïmproviseerd team doen”, sprak de oefenmeester. “Maar we hebben ons kranig geweerd, echt gevochten voor wat we waard waren. Dat vind ik een groot compliment waard.” In de tweede set was de thuisploeg zelfs dichtbij setwinst, maar bij 23-23 kwamen de Tubbergse meiden net tekort. “Jammer, maar er zat niet meer in”, aldus Luijrink.

Rivo Rijssen – Apollo 8 2 2-3 (22-25, 21-25, 25-18, 25-21, 13-15).

Voor het eerst sinds 20 november speelde Rivo een competitiewedstrijd. Het team van trainer Patrick te Vaarwerk begon dan ook vlammend aan het duel tegen Apollo. Met een ruime voorsprong in de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Rijssense vrouwen, maar na een serie fouten sloeg de twijfel toe. Apollo won de set en deelde daarmee een fikse dreun uit. “Die tik werkte na in de tweede set”, zei Te Vaarwerk. “Waar ik wel tevreden over ben is hoe we ons daarna, uit geslagen positie, terugvochten.” Rivo sleepte er een vijfde set uit. Na een 3-0 achterstand kwam het bij 12-12 op gelijke hoogte. De servefout die daarop volgde leidde het verlies in.

Alterno – Weghorst Makelaardij WVC Volley uitgesteld

Krekkers – Veracles uitgesteld