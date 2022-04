Uitslagen en verslagen basketbal: broodnodige zege mannen Uitsmijters, Jugglers op schot

Mannen

Promotiedivisie

Uitsmijters - UBall 93-84 (21-15, 46-39, 62-52, 93-84)

De opluchting was groot in Almelo na pas de tweede zege sinds de winterstop. „Deze moesten we winnen”, aldus coach Arjan Averdijk. „Maar dat was ook zo tegen Leiden en Grasshoppers.” Van die twee laagvliegers verloor Uitsmijters echter in totaal drie keer in 2022, waardoor de Almelose ploeg is afgegleden tot de onderkant van de middenmoot. Bovendien kwam de degradatiestreep akelig dichtbij. „We kunnen beter dan dat we in veel van de laatste wedstrijden hebben laten zien”, meende Averdijk. Tegen UBall toonde Uitsmijters een voorzichtig herstel. „Bij vlagen was het prima en over het aanvallende gedeelte was ik tevreden”, zei Averdijk. „Maar 84 punten tegen is eigenlijk te veel.” Desondanks controleerde Uitsmijters het hele duel en kwam de zege nooit echt in gevaar.