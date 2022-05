Uitslagen en verslagen basketbal: doek bijna gevallen voor mannen Twente Buzzards

Waterpo­loërs Het Ravijn winnen eerste duel in kwartfina­le van play-offs om landstitel

Het Ravijn heeft de eerste stap gezet richting de halve finales van de strijd om het landskampioenschap. In het eerste duel in de kwartfinales werd UZSC in Nijverdal met 12-9 verslagen. Zaterdag is de tweede wedstrijd in Utrecht. Bij winst van UZSC volgt zondag nog een derde wedstrijd, wederom in Nijverdal.

13 mei