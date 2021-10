Uitslagen en verslagen basketbal: eerste overwinning Jolly Jumpers

Vrouwen

Eredivisie

Jolly Jumpers - Cangeroes 73-67

Na vier nederlagen boekte Jolly Jumpers de eerste zege van het seizoen. Maar makkelijk ging het zeker niet tegen het eveneens nog puntloze Cangeroes. De start van de Tubbergse was nog goed, maar richting de rust kwam de klad erin. De gasten uit Utrecht namen het initiatief over en gingen bij het begin van het vierde kwart aan de leiding: 49-50. Met 8 punten op rij nam Jolly Jumpers het commando toch weer over en werd de basis gelegd voor de eerste zege. „Halverwege het derde kwart kregen we de wedstrijd onder controle”, had coach Chris Stomp gezien. „Met name aanvallend. Ik heb toen ook bijna niet meer gewisseld.” Jolly Jumpers heerste in de eindfase ook onder het bord. In totaal werden 26 aanvallende rebounds gepakt, evenveel als het aantal verdedigende rebounds van Cangeroes. Dat was ook een groot verschil met de voorgaande wedstrijden, waarin de aanvallende rebound, traditioneel een sterk wapen van de Tubbergse formatie, maar matig was verzorgd. „Maar dat heeft ook alles te maken met de structuur in de aanval. Als we geforceerd schoten moeten nemen, staat de rest vaak ook niet in de juiste positie”, aldus Stomp. Marell Glaubitz, topscorer met 18 punten, nam Jolly Jumpers in het laatste deel van de wedstrijd bij de hand richting de eerste zege en ook Birte Steggink onderscheidde zich, na een draak van een eerste helft volgens Stomp, na rust voor de thuisploeg.

Jolly Jumpers - Cangeroes 73-67 (22-13, 36-35, 49-50, 73-67). Scores Jolly Jumpers: Glaubitz 18, Brughuis 15, L. Steggink 13, B. Steggink 11, Droste 9, De Ceuninck van Capelle 5, Rikhof 2.