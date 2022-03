Uitslagen en verslagen basketbal: eerste verlies vrouwen Uitsmijters, mannen Jugglers blijven verbazen

Mannen

Promotiedivisie

Almere Pioniers - Uitsmijters 51-69 (11-14, 18-31, 34-53, 51-69)

Het is lang geleden dat Uitsmijters een comfortabele overwinning behaalde in een uitwedstrijd. „Dat voelt goed”, meende coach Arjan Averdijk. Zijn team had ook wat recht te zetten na het echec van een week eerder tegen Leiden. „We hebben verdedigend de afspraken en verantwoordelijkheden nog eens goed doorgenomen. Maar alles valt en staat met de intensiteit, waarmee de wedstrijd wordt gespeeld.” En die was in Almere weer ouderwets. „We zijn niet zo goed dat we wedstrijden op 80 procent kunnen winnen. We moeten elke keer voldoende energie in de wedstrijd leggen. Dat was nu prima en dat geeft vertrouwen”, aldus Averdijk.