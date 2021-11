Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers afgeschoten, zeldzaam verlies Tonego’65

Vrouwen

Eredivisie

Jolly Jumpers - Grasshoppers 53-90 (18-30, 29-54, 42-74, 53-90)

Ondanks het duidelijke verlies was Jolly Jumpers-coach Chris Stomp niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. „We hebben verdedigend wat aanpassingen gedaan, omdat we te veel scores inside tegen kregen. Dat pakte best wel goed uit.” Gevolg was wel dat Grasshoppers van buitenaf meer ruimte kreeg om te schieten. En dat deden de speelsters uit Katwijk akelig zuiver. „De eerste vijf driepunters van hun waren allemaal raak”, aldus Stomp. „In het kader van de defensieve aanpassingen, kwam deze wedstrijd ook net te vroeg voor ons.” De coach had tevens gezien dat zijn team meer energie in de wedstrijd legde en dat er meer spelvreugde was. Stomp: „We beginnen meer op een team te lijken.” Door het zuivere schot van Grasshoppers was het nooit een echte wedstrijd in Tubbergen. Dat was de laatste seizoenen wel anders, toen duels tussen beide teams in Tubbergen bijna een garantie waren voor spanning en spektakel. Het huidige Jolly Jumpers kan echter nog niet tippen aan de vorm van de voorgaande twee seizoenen. Volgens Stomp maakt zijn team wel stapjes voorwaarts. „Het klinkt misschien gek, maar we zijn niet geveegd. Ze schoten ons alleen het licht uit de ogen.”

Scores Jolly Jumpers: Zwart 12, Droste, Glaubitz 10, L. Steggink 8, Nijhuis 6, B. Steggink 5, Rikhof 2.