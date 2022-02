Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers pakt scalp Landsmeer, nipt verlies mannen Uitsmijters

Vrouwen

Eredivisie

Jolly Jumpers - Landslake Lions 72-67 (16-17, 31-32, 48-55, 72-67)

In de eredivisie lopen door de nieuwe opzet de wedstrijden door elkaar. Dit was een duel van vóór de splitsing in de Elite A en de Elite B en dus eigenlijk om des keizers baard. Het was wel de eerste zege van Jolly Jumpers dit seizoen tegen een hoger geplaatste tegenstander. De gasten uit Landsmeer waren zwaar gehavend door het ontbreken van sterspeler Tanja Bröring en voormalig international Loyce Bettonvil. De zege van de Tubbergse formatie was daarom niet echt verrassend. „Ik had zelfs een grotere zege verwacht”, meende coach Chris Stomp. Jolly Jumpers had echter moeite schwung in het duel te krijgen. En dat was wel verrassend volgens Stomp. Zijn basis was in de afsluitende training nog over de bankzitters heen gewalst. Stomp gaf de vijf starters het hele eerste kwart de kans zich te bewijzen, maar die bleven vooral aanvallend onder de maat. Schoten vielen niet en inside kwam Jolly Jumpers geen moment door. In het derde kwart leek het duel zelfs uit de handen van Jolly Jumpers te glippen, toen Landsmeer via een aantal driepunters afstand nam: 41 -53. Het was het sein voor de thuisploeg het gaspedaal echt in te trappen. De wissels zorgden voor nieuwe energie en in de vierde periode betaalde zich dat uit. Met een paar prima aanvallen, resulterend in eenvoudige lay-ups en drie driepunters van Laura Steggink, werd toch nog de overwinning binnengesleept. Woensdag 2 maart wacht Jolly Jumpers een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Bij promotiedivisionist CobraNova kan de ploeg van Stomp zich plaatsen voor de halve eindstrijd in het bekertoernooi. Daarvoor heeft de top drie van de eredivisie zich al geplaatst. De halve finales en finale worden in een weekend afgewerkt.