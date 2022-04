Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers uitgeschakeld na nieuw verlies tegen Binnenland

Vrouwen

Eredivisie, kwartfinales play-offs

Jolly Jumpers - Binnenland 67-81 (16-26, 30-42, 48-59, 67-81)

Binnenland blijft een onneembare horde voor Jolly Jumpers. Sinds de terugkeer in de eredivisie won de Tubbergse ploeg nog nooit van de club uit Barendrecht. Woensdag in de eerste play-offwedstrijd was Jolly Jumpers heel dichtbij (83-81), in Tubbergen was het verschil wat groter. Binnenland had zich prima geprepareerd op het duel in Twente, sloeg in het eerste kwart al een gaatje van tien punten en daar kwam Jolly Jumpers nooit echt over heen. Bovendien schoten de gasten deze keer met scherp, met name Janine Guijt, en had Jolly Jumpers juist moeite met de pogingen van afstand. Aan het begin van het derde kwart kwam de thuisploeg met drie scores op rij terug tot zes punten, maar kleiner werd het verschil nooit. De schutters van woensdag, Jade Brughuis en Iris Zwart, kwamen veel minder in het stuk voor. Deze keer moest het komen van Noelle Droste, die haar beste wedstrijd sinds tijden spelen. Maar de center was een roepende in de woestijn en kreeg aanvallend te weinig steun van haar ploeggenoten.

Scores Jolly Jumpers: Droste 26, Zwart 10, B. Steggink 9, Nijhuis 7, De Ceuninck van Capelle, Rikhof 6, L. Steggink 2, Glaubitz 1