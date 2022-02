Uitslagen en verslagen basketbal: Jugglers wint spannende derby tegen Twente Buzzards

Set-Up'65 wint wel in het bekertoer­nooi en dringt door tot achtste finale

APELDOORN - Wat de volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 in de competitie maar niet wil lukken, lukte in het bekertoernooi wel: winnen. Het team van trainer Brahim Abchir was woensdagavond met 3-0 te sterk voor Alterno.

