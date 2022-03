Uitslagen en verslagen basketbal: mannen Uitsmijters verrassend onderuit, Twentse derby prooi voor Arriba

Mannen

Promotiedivisie

Uitsmijters - Grasshoppers 75-85 (18-21, 29-42, 52-53, 75-85)

Uitsmijters zit in een mindere fase. Na de twee nederlagen tegen laagvlieger Leiden, volgde vorige week nog een opleving bij Almere, maar na de nederlaag tegen de hekkensluiter verkeert de Almelose ploeg weer in mineur. Uitsmijters knokte zich in het derde kwart nog wel terug van een ruime achterstand halverwege, maar was in de vierde periode te slordig om de punten nog in huis te houden. „Dit mag natuurlijk niet”, baalde coach Arjan Averdijk, die zocht naar verklaringen. „Ik ben er nog niet helemaal uit, het is een combinatie van factoren.”