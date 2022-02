Uitslagen en verslagen basketbal: ruime overwinning Jolly Jumpers, Arriba verrast koploper

Vrouwen

Eredivisie elite B

Tripple Threat - Jolly Jumpers 46-81 (14-18, 23-40, 38-55, 46-81)

Jolly Jumpers zette een volgende stap richting de zesde plek. Dat is het hoogst haalbare nadat eerder deze week de basketbalbond besloot de eredivisie op te splitsen in de bovenste vijf en de onderste vier van de stand op dat moment. De twee groepen spelen nog een halve competitie tegen elkaar om de eindstand van het reguliere seizoen te bepalen. Uitgestelde wedstrijden van voor de splitsing worden nog wel ingehaald. Na de reguliere competitie spelen de beste drie clubs van de elite B samen met de elite A in de play-offs om de landstitel. Jolly Jumpers strijdt met Sparks om de eerste plek in de elite B en heeft door de zege bij Tripple Threat een voorsprong van twee punten. De ploeg uit Tubbergen speelde wel een wedstrijd meer. In Haarlem miste Jolly Jumpers Pien Nijhuis, Anke Rikhof, Erika Makela en Emma Boerrigter. Mede daardoor speelde de formatie van coach Chris Stomp aanvankelijk stroef en rommelig. Bovendien had Stomp zijn speelsters de opdracht meegegeven het tempo hoog mogelijk te houden. Ook dat kwam de zuiverheid in het spel niet ten goede. Verdedigend waren er wel wat positieve aspecten te ontdekken. Zo was de onderlinge communicatie goed en gaf Jolly Jumpers veel minder vrije worpen weg dan de laatste wedstrijden. Toen de Tubbergse ploeg na rust aanvallend op stoom raakte en Tripple Threat conditioneel moest passen rolde er uiteindelijk nog een grote zege uit.

Scores Jolly Jumpers: L. Steggink 16, Droste, Brughuis 13, De Ceuninck van Capelle 12, Zwart 11, Glaubitz 10, B. Steggink 6.