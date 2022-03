Uitslagen en verslagen basketbal: vrouwen Uitsmijters blijven onder nieuwe coach ongeslagen, ruime zege Jolly Jumpers

Vrouwen

Eredivisie, Elite B

Jolly Jumpers - Cangeroes 86-49 (21-11, 44-23, 63-35, 86-49)

In de laatste competitiewedstrijd stond er niets meer op het spel voor Jolly Jumpers, dat als winnaar van de Elite B de play-offs in gaat. Tegenstander in de eerste ronde, de kwartfinales, wordt de nummer drie van de Elite A. Daarvoor staat nog het finaleweekend van het bekertoernooi op het programma. Jolly Jumpers speelt in de halve finales op vrijdag 25 maart tegen Den Helder. Het duel tegen Cangeroes stond dan ook vooral in het teken van de voorbereiding op het duel tegen de huidige landskampioen en bekerhouder. Zo wisselde coach Chris Stomp veel meer dan hij doorgaans pleegt te doen. Op zoek naar samenstellingen om Den Helder weerstand te kunnen bieden. „En om een goed teamgevoel te creëren”, zei Stomp. Het duel tegen het uiterst zwakke Cangeroes leerde ook dat er op bepaalde punten nog vooruitgang geboekt moet en kan worden. „We moeten beter finishen, scherper zijn en beter communiceren”, ziet Stomp als voorwaarde om tegen Den Helder op te kunnen boksen. Het duel tegen de gasten uit Utrecht leverde ook positieve aspecten op. Zo werkte de full court press uitstekend, bleef de traditionele dip in het derde kwart achterwege en kan Jolly Jumpers veel variëren met de lengte. „We kunnen klein spelen en groot spelen”, had Stomp gezien.

Scores Jolly Jumpers: Zwart 19, L. Steggink 18, Nijhuis, Rikhof 10, Glaubitz 8, Droste, Brughuis 7, B. Steggink 4, Makela 3.